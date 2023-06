15% da frota de ônibus da Capital será renovada até julho

A prefeita Adriane Lopes (PP), anunciou nesta tarde de quarta-feira (14), a chegada até julho dos ônibus novos para a Capital. Será renovação de 15% da frota atual.

“Há um ano três meses estamos empenhados com a equipe técnica para ofertar o melhor do transporte público da administração. Implementamos o subsidio do governo estadual e determinação que houvesse uma e repactuação do contrato pq o que existia não atendia mais e hoje as gratuidades são pagas pelos três poderes. Atendendo um clamor estamos renovando uma frota dos ônibus da Capital. Em um ano de gestão estamos fazendo oque não havia sido feito. A partir de julho serão 71 ônibus novos com toda frota nova”, destacou a prefeita.

A gratuidade era os usuários quem pagavam e quando os poderes entraram com subsídios, ela apontou o entendimento de ter o dever de melhorar a qualidade. Aumentamos o valor da passagem e agora estão entregando renovação.

O presidente da Guaicurus João Rezende adiantou que os novos ônibus que irão circular em Campo Grande estão dotados de acessibilidade que serão ônibus comum sem ar condicionado. “É um momento delicado mas a economia passa em um momento delicado do país em si e hoje o transporte coletivo está pautando as prefeituras em todo o país de modo geral. É um serviço público como direito social. Esta renovação para representar uma melhoria. R$730 mil é o valor de cada ônibus.” detalhou o presidente da concessionária.

Fotos: Marcos Maluf