Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu entusiasmo continua acentuado e o clima no trabalho será leve e descontraído. Estreite o contato com os colegas e estimule a troca de ideias, pois isso pode garantir soluções muito mais criativas para as tarefas. Os astros alertam que somar forças e agir em equipe será muito mais vantajoso do que bater de frente e acirrar rivalidades. Não tente impor demais as suas vontades. Evite se indispor, também, com os chefes. Cuidado com gastos inesperados ou desnecessários à tarde. A Lua realça seu charme e anima as paqueras. Namoro recente tem tudo para ficar mais sério. União firme e forte.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Assuntos de casa e trabalho devem disputar a sua atenção nesta quarta-feira e você vai precisar de muita objetividade para dar conta de ambos sem se atrapalhar. Mercúrio na Casa 6 garante raciocínio rápido e muita criatividade no trabalho, o que deve ajudá-la a terminar logo as tarefas para ter tempo de atender a família. Priorize as atividades que você já domina, pois pode ter dificuldade para se concentrar em algo novo hoje. Trabalhar em casa também será uma ótima opção. Só evite se indispor com parentes. Vai ser difícil não pensar num amor do passado: converse. A dois, valorize a estabilidade.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O diálogo será o mais importante aliado do seu signo hoje. Explore sua boa lábia para se entender bem com as pessoas, negociar, pechinchar, fazer bons negócios e acordos. Simpatia e bom humor também vão ajudar. Além disso, você contará com bastante criatividade para superar qualquer desafio. Só não se envolva em fofocas. Cuide bem do seu dinheiro e não gaste com bobagens. Nas paqueras, seu charme será irresistível, mas você vai querer conversar e conhecer melhor o alvo antes de investir. No romance, valorize as conversas e não esconda nada do par.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Ganhar dinheiro e garantir uma vida melhor para você e os seus estará entre as suas prioridades. Isso deve ser um incentivo extra para investir no trabalho e buscar novas oportunidades. Use a criatividade e pense em coisas lucrativas que pode fazer em casa para incrementar o orçamento. Mas não entre em nenhum investimento arriscado, nem mesmo por indicação de amigos – seja desconfiada e cautelosa. Sociedade com parente via exigir jogo de cintura: saiba negociar. Seu coração vai pedir mais segurança no amor. Busque alguém que também queira algo sério. Fortaleça a união e não deixe a família interferir.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você deve investir toda sua energia no trabalho para conquistar seus objetivos. Sol e Mercúrio acentuam seu poder de comunicação e garante boa habilidade para conversar, negociar e fazer bons acordos. Mas é importante medir as palavras para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Evite, também, bater de frente com chefes, autoridades ou pessoas mais experientes, principalmente no período da tarde. No amor, você vai encantar quem quiser com seu charme e bom papo. Pode se envolver com uma pessoa mais velha. Na união, tente deixar o clima mais leve e carinhoso. Estimule o diálogo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua inferniza o seu astral e recomenda muita cautela ao longo do dia. Confie na sua intuição e evite se abrir demais com as pessoas. Proteja seus segredos e não comente seus planos. Se tiver uma boa ideia para ganhar dinheiro, guarde-a a sete chaves. O Sol ajuda você a ganhar dinheiro, mas também aumenta o desejo de gastar: resista às tentações nas vitrines. Busque um cantinho tranquilo para se concentrar melhor nas tarefas e nos estudos. Quem está livre pode se envolver num romance muito intenso. Na união, o romantismo será enorme. Converse para afastar dúvidas e vencer o ciúmes.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu favorece as parcerias e associações. Também dá uma força para você colocar em prática pelo menos alguns dos seus projetos para o futuro. Busque aliados e troque ideias com os colegas para alcançar mais rápido as suas metas. O convívio com parentes e amigos pode enfrentar algumas tensões. Use toda diplomacia libriana para evitar ou amenizar conflitos com quem estima. Atração por alguém da turma pode surpreender e balançar seu coração. Tente conversar e abrir seu coração. Na vida a dois, bom momento para fazer planos e fortalecer a parceria.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você está ambiciosa e fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar o poder e o sucesso que tanto deseja. A carreira estará no centro das suas atenções e você saberá direitinho como mexer seus pauzinhos para conseguir o que quer. Proteja seus segredos e só revele seus planos a alguém se tiver certeza absoluta de estar diante de alguém que realmente vai ajudar. Cuidado para não cair na lábia de trapaceiros e ser passada para trás. Numa parceria ou sociedade, saiba conciliar os interesses. Quem está livre será exigente na paquera. No romance, cuidado para não brigar. Melhore o diálogo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Investir nos estudos continua sendo uma boa indicação dos astros para você neste momento. Fique atenta às oportunidades de fazer cursos ou de aprender com dicas e conselhos de colegas que têm mais experiência e conhecimento na área. Sucesso garantido nas parcerias. O céu só não aconselha você a misturar dinheiro com amizade, pois você pode perder grana em uma transação com alguém conhecido. No amor, as afinidades contarão mais pontos e você só vai investir na conquista se sentir que a sintonia é realmente boa. Na vida a dois, mostre que é parceira para o que der e vier, sem brigar por ciúmes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia, mas tudo indica que serão positivas para você. Sol e Mercúrio no topo do seu Horóscopo indicam que você pode fazer bons contatos e abrir portas para uma promoção ou para novas oportunidades na carreira. É uma fase de realizações, então, mire em seus objetivos e lute por eles. Só evite bater de frente com os chefes ou medir forças com alguma autoridade: controle suas reações. Nas paqueras, sua sensualidade será enorme e vai ser fácil envolver e conquistar quem deseja. A dois, a intimidade vai pegar fogo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Unir-se aos colegas é uma boa indicação dos astros para você. Procure se aliar aos colegas de confiança, principalmente aqueles que têm metas em comum com você. Valorize a troca de ideias e de experiências, aprendam uns com os outros e todos vão progredir com isso. Aliás, é um ótimo momento para investir no seu aperfeiçoamento, fazer cursos e melhorar seu currículo. Alguns sacrifícios serão necessários, mas vão valer a pena. Na área afetiva, o desejo de encontrar um amor para chamar de seu será maior e você vai querer compromisso. Se já tem, valorize a união e não deixe a família interferir.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina e responsabilidade. Com a mente fervilhando de ideias criativas, talvez queira mudar algumas coisas no seu dia a dia para tornar o serviço mais produtivo e lucrativo. Converse com chefes e colegas. Tudo indica que suas propostas e mudança serão bem aceitas. Ainda que enfrente alguns atritos e mal-entendidos, tudo indica que serão passageiros. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de se aproximar e ganhar seu coração. Na vida a dois, você vai se mostrar ainda mais prestativa.

