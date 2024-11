Flamengo e Atlético-MG empatam sem gols no Maracanã em jogo marcado por domínio rubro-negro 

Na noite de quarta-feira (13), Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram no Maracanã, encerrando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida sem gols. O empate manteve o Flamengo na 4ª posição, com 59 pontos, e o Atlético na 10ª, com 42 pontos.

O jogo foi marcado por um domínio inicial do Flamengo, que, motivado pelo recente título da Copa do Brasil, controlou o primeiro tempo e criou boas oportunidades de gol. No entanto, a estrela da noite foi o goleiro Éverson, do Atlético-MG, que realizou defesas impressionantes, frustrando os planos do Rubro-Negro. O ponto alto de sua atuação veio ao defender um pênalti cobrado por David Luiz, mantendo o placar inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo, aparentando desgaste físico, e passou a ceder mais espaço ao Atlético. Mesmo com algumas chances, o Galo não conseguiu concretizar o ataque e pouco ameaçou o goleiro Rossi. A partida seguiu truncada até o apito final, com ambas as equipes se alternando em tentativas de ataque, mas sem sucesso.

Com o resultado, o Flamengo somou pontos suficientes para igualar-se ao Internacional, mas continua na 4ª colocação, enquanto o Atlético-MG permanece na metade da tabela, em 10º lugar. Agora, os dois clubes se preparam para seus próximos compromissos: o Flamengo enfrentará o Cuiabá na próxima quarta-feira (20), enquanto o Atlético-MG medirá forças contra o Botafogo, em jogo que antecede a final da Libertadores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais