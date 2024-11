Cresce o abate de bovinos, suínos e frangos

Os primeiros resultados da produção animal no 3º trimestre de 2024 apontam que o abate de bovinos, suínos e frangos subiu em comparação ao 2º trimestre de 2024, aponta pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Dados divulgados nesta semana mostram que o abate de bovinos subiu 14,8% ante o mesmo período de 2023 e 3,7 % em comparação ao 2º trimestre de 2024. Já o corte de suínos aumentou 1,9% e o de frangos cresceu 2,7% em relação ao mesmo período de 2023. Frente ao 2º trimestre de 2024, o abate de porcos cresceu 2,4% e o de aves teve alta de 0,9%.

O IBGE mostrou também que no 3° trimestre de 2024, a aquisição de leite cru foi de 6,28 bilhões de litros, um decréscimo de 0,6% em comparação ao volume registrado no 3º trimestre de 2023 e aumento de 7,7% frente ao trimestre anterior. Além disso, a aquisição de peças de couro pelos curtumes teve alta de 15,1% frente ao 3º trimestre de 2023 e aumento de 2,6% ante o 2° trimestre de 2024, somando 10,34 milhões de peças inteiras de couro cru.

A pesquisa também revelou que no 3° trimestre de 2024, foram produzidos 1,18 bilhão de dúzias de ovos de galinha, aumento de 9,0% na comparação do mesmo período do ano anterior e alta de 2,0% em relação ao 2º trimestre de 2024.

Comparação com o 3º trimestre de 2023

No 3º trimestre de 2024, foram abatidas 10,33 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Na comparação com o período homólogo, esse número representa uma variação positiva de 14,8% e, em relação ao 2º trimestre de 2024, o aumento foi de 3,7%.

A produção de 2,74 milhões de toneladas de carcaças bovinas no 3º trimestre de 2024 teve um acréscimo de 14,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023 e um incremento de 6,3% em relação ao apurado no 2º trimestre de 2024.

Abates suínos e aves

No 3º trimestre de 2024, foram abatidas 14,92 milhões de cabeças de suínos, representando alta de 1,9% em relação ao mesmo período de 2023 e incremento de 2,4% em relação ao 2° trimestre de 2024.

O peso acumulado das carcaças registrou 1,40 milhão de toneladas no 3º trimestre de 2024, representando um aumento de 1,7% em relação ao 3º trimestre de 2023, e um acréscimo de 4,1% em comparação com o 2° trimestre de 2024.

No 3º trimestre de 2024, foram abatidas 1,62 bilhão de cabeças de frango, representando um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2023 e aumento de 0,9% na comparação com o 2° trimestre de 2024.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,47 milhões de toneladas no 3º trimestre de 2024. Esse total representa acréscimos de 4,7% em relação ao 3º trimestre de 2023 e de 1,1% frente ao 2° trimestre de 2024.

Leite, couro e ovos

No 3º trimestre de 2024, a aquisição de leite cru, feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal), foi de 6,28 bilhões de litros.

O valor correspondeu a um decréscimo de 0,6% em comparação ao volume registrado no 3º trimestre de 2023 e aumento de 7,7% em comparação ao obtido no trimestre imediatamente anterior.

Os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro no 3º trimestre de 2024, declararam ter obtido 10,34 milhões de peças inteiras de couro cru bovino.

Essa quantidade representa um acréscimo de 15,1% em comparação à registrada no 3º trimestre de 2023 e aumento de 2,6% em relação ao 2° trimestre de 2024.

A produção de ovos de galinha somou 1,18 bilhão de dúzias no 3º trimestre de 2024. O valor representa um acréscimo de 9,0% em relação ao período homólogo e aumento de 2,0% em comparação ao 2º trimestre de 2024.

