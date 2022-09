Estilista de Bela Vista lança coleção inspirada em moda dos anos 50 e 60

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

A estilista Lidiane Lopes, nascida em Bela Vista mas radicada em Campo Grande, está lançando a coleção LidyLo Primavera Verão, denominada “Mulher da Fronteira”, com forte influência de mulheres livres, corajosas e donas de si, tendo a estilista como principal inspiração a modelo Bettie Page, nome bastante conhecido nos anos 1950 e 1960 por seu estilo pin-up e fetichista, também considerada como “Rainha das Pin-Ups”.

Lidiane nos conta que nasceu em Bela Vista, cidade do Estado que faz fronteira com o Paraguai. “Desde pequena fui ensinada na arte do corte e da costura por minha avó e minha mãe. Bordar, costurar, tricô, crochê, mas hoje eu só costuro. Quando vim para Campo Grande em 2010, eu aperfeiçoei meus conhecimentos e fiz um curso de corte e costura com o professor Márcio Massad. Comecei a costura para mim mesma, e os pedidos foram tantos, que em 2017 eu criei uma marca de moda pin-up chamada LidyLo. Minha moda é a pin-up, um movimento cultural dos jovens dos anos 1950, 1960”, explica.

A coleção nova, “Mulher da Fronteira”, mostra, segundo Lidiane, uma mistura de cultura e comportamento. “Mulheres livres corajosas e igualmente donas de si, uma mulher que sabe o que quer e onde quer chegar, demonstrando sua personalidade forte e imponente por meio de seus gestos e no modo como se veste.” A inspiração da estilista traz esta influência de poder e força das mulheres que vivem na fronteira do nosso Estado.

Além da moda dos anos 50 e 60, a grande inspiração para o trabalho de Lidiane é um ícone dos anos 1950 e 1960: Bettie Page, modelo bastante conhecida pelo estilo pin-up e reconhecida – até os dias atuais – como “Rainha das Pin-Ups”.

“Minha inspiração é a pin-up e modelo Bettie Page, que ficou famosa nos anos 50, por ela ter personalidade. Isso se adapta bem às mulheres contemporâneas da nossa década: mulheres fortes, livres e independentes, e donas de si, uma mulher que sabe o que quer. Minha pin-up é esta mulher”, destaca e complementa: “Minha mulher pin-up não é aquela da propaganda da Coca-Cola, é uma mulher empoderada, decidida, e underground!”.

A inspiração para a coleção em si são as mulheres que, na visão de Lidiane – nativa da região fronteiriça em Bela Vista – são fortes. “Esta minha coleção traz essas mulheres fortes, livres, que vivem na fronteira do nosso Estado de MS. Eu nasci em Bela vista, fronteira com o Paraguai. Então, eu sou uma mulher da fronteira. Minha nova coleção conta minha trajetória, minha história.”

Atualmente, Lidiane vive da própria arte e, por ora, a coleção não contempla mulheres plus size – uma fatia crescente do mercado em geral –, mas isso já está nos planos da artista. “Minhas peças não contemplam ainda as mulheres plus size. Eu costuro ainda [nos tamanhos] P, M e G, mas estou trabalhando e estudando para vestir todos os corpos”, adianta. Ela também não produz peças sob demanda, mas afirma que a exclusividade é seu diferencial. “Não produzo peças sob demanda, trabalho com exclusividade das minhas peças. Cada roupa que eu produzo é única.”

Dificuldades

A estilista contou à nossa equipe que o período pandêmico foi bastante difícil, já que não havia possibilidade de realização de eventos voltados a pequenos empreendedores e produtores. “A pandemia afetou as minhas produções e trabalhos com certeza. Acho que isso foi geral, mas a classe artística foi mais afetada, principalmente o pequeno empreendedor, porque vivemos do nosso trabalho. E como não tinha feiras e nem exposição para que nós expuséssemos, ficou bem difícil. Mas agora tudo está voltando ao normal”, relata.

Planos

Lidiane Lopes conta para a equipe do jornal O Estado que no próximo mês será realizado um grande evento do setor. “Eu faço parte do Movimento de Moda e Design aqui do Mato Grosso do Sul, e juntos vamos realizar a ‘I Semana de Moda’, que ocorrerá em outubro. Estarei lá com minha nova coleção Primavera-Verão 2022/2023”, finaliza a artista e estilista.

