Flamengo bate Avaí em mais uma bela partida de Pedro

O Flamengo bateu o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, pela 19º rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro foi o destaque do jogo. Com dois gols, a virada rubro-negra só foi possível graças ao talento do atacante. O clube carioca encerra o primeiro turno com 30 pontos e o Avaí se mantém no meio da tabela com 21.

FIMMMMMMMMMMM DE JOGO NA RESSACADA! O Mengão vence o Avaí por 2 a 1, de virada, com dois gols de Pedro, pelo Brasileirão! PRA CIMAAAAA! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/6TE0zAAhPi — Flamengo (@Flamengo) July 24, 2022

Como foi o jogo

A partida foi equilibrada, principalmente na primeira etapa. O Avaí conseguiu neutralizar o ímpeto do embalado Flamengo. Criando boas jogadas e pressionando, o clube catarinense conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, em jogada ensaiada, Natanael cruzou da esquerda. Santos ficou vendido no lance e Arthur Chaves ganhou pelo alto e fez 1 a 0, no primeiro minuto.

Após alguns minutos, Matheuzinho cruzou da direita. Gabigol não conseguiu cabecear, mas a bola sobrou para Pedro. O artilheiro deixou tudo igual: 1 a 1. Dois minutos depois, Arrascaeta perdeu a chance de virar. Em contra-ataque, ele recebeu e ficou cara a cara com Vladimir. O uruguaio parou no goleiro.

Em busca dos três pontos, Dorival Júnior promoveu a estreia de Arturo Vidal. O volante entrou aos 32 minutos do segundo tempo e viu o Fla sair com a vitória da Ressacada.

A virada rubro-negra aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Gabigol deu bolão para Arrascaeta. O uruguaio tirou de Vladimir, mas a zaga do Avaí cortou quase que em cima na linha. O rebote, porém, ficou com Arrascaeta. Ele cruzou para Pedro. O centroavante fez 2 a 1. O Flamengo venceu mais uma pelo Brasileirão.

O estagi foi fazer uma pesquisa no dicionário sobre a palavra CALMA: Ausência de agitação; tranquilidade: a calma do mar; manter a calma. Ausência de agitação ou de movimentação marítima; calmaria.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/fAxurKEvsv — Flamengo (@Flamengo) July 24, 2022

Quebra de tabu

O Flamengo quebrou um tabu histórico. O clube nunca havia ganhado do Avaí na Ressacada, e conseguir os três pontos revela o clima de confiança que retomou o vestiário rubro-negro.

O time pula para 30 pontos e está na sexta colocação do Brasileirão. Já o Avaí, com 21 pontos, ocupa o 14º lugar.

Próximos jogos

O Flamengoagora foca as atenções para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o clube abre o confronto com o Athletico-PR, no Maracanã. O Avaí, por sua vez, terá a semana livre e só volta a campo no próximo domingo, quando visita o América-MG, em Belo Horizonte.

