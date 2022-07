Auxílio Brasil: beneficiários com NIS final 6 recebem hoje

Beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 6, recebem hoje (25) a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.

As parcelas do benefício referentes ao mês de julho começaram a ser pagas no último dia 18, quando quem possui NIS final 1 teve os valores liberados. Amanhã (26), será a vez de quem tem o NIS final 7. No próximo dia (27), será contemplado os com o final 8, e assim por diante.

Para consultar as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas, basta o beneficiário acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social. Também pode ser acessado o Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Os demais beneficiários vão receber as suas parcelas até o dia 30, de acordo com o calendário abaixo:

Quem recebe

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Se a pessoa era beneficiária do Bolsa Família, o Aúxilio Brasil será pago automaticamente. Entretanto, se a pessoa não recebia o Bolsa Família, mas está no CadÚnico, o indivíduo vai para uma lista reserva. Se não esta cadastrada no CadÚnico, é necessário buscar um Cras para registro, sem garantias do recebimento do benefício.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.