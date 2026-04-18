Flamengo aposenta camisa 14 do basquete após morte de Oscar

Ídolo histórico do clube será homenageado também no futebol, em partida contra o Bahia

O Flamengo anunciou que não vai mais utilizar a camisa 14 na equipe de basquete. A decisão foi tomada após a morte de Oscar Schmidt, ocorrida nesta sexta-feira (17). O ex-atleta defendeu o clube entre 1999 e 2003.

Segundo o clube, a aposentadoria definitiva do número foi definida pelo Conselho Diretor como forma de homenagem. Em nota oficial, o Flamengo destacou a importância do jogador para a história da equipe e do esporte.

“Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações”, informou o clube.

O texto também afirma que o ex-jogador é considerado patrimônio do esporte no Flamengo, no Brasil e no mundo. “Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão”, acrescenta.

As homenagens não ficarão restritas ao basquete. Na partida deste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, o meia Giorgian de Arrascaeta deve usar a camisa 14 em referência ao ídolo do basquete brasileiro.

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