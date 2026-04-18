Homem é encontrado morto com sinais de violência em Pedro Juan Caballero

Vítima apresentava ferimentos por faca e traumatismo craniano; caso é investigado

Um homem identificado como Francisco Ramón González Otazu, de 40 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado em uma rua do loteamento São Carlos, em Pedro Juan Caballero.

De acordo com informações do Ponta Porã News, repassadas com base em dados da Polícia Nacional, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por faca, além de traumatismo craniano. O corpo foi localizado já sem vida no local.

Ainda conforme o Ponta Porã News, não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O caso segue sob investigação pelas autoridades paraguaias.

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