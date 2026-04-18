Oficina de dança na Expogrande mistura sertanejo e cultura urbana neste sábado

Atividade gratuita acontece no estande da Prefeitura e é aberta ao público de todas as idades

A Secretaria Municipal da Juventude promove neste sábado (18) uma oficina de dança aberta ao público dentro da programação da Expogrande 2026, em Campo Grande.

A atividade será realizada às 18h, no estande da Prefeitura, instalado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com participação gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

A proposta da oficina é unir a energia da dança urbana com a temática do agro, ao som da música sertaneja, promovendo um espaço de lazer, integração e valorização cultural.

Aberta a pessoas de todas as idades, a atividade permite que os interessados participem apenas comparecendo ao local no horário programado.

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