SESC GEEK 2022 convoca jovens neste final de semana para o torneio eFootball e FIFA 2022

Segue até o dia 7 de agosto o SESC GEEK 2022, e neste final de semana o evento promete chamar a atenção do público com torneios de Mario Kart 8 (Nintendo Swith) nesta sexta-feira (29), de Fifa 22 no sábado (29), e um encontro de K-pop junto ao torneio de Efootball no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Nesta sexta, as inscrições para participar do torneio começam a partir das 18h. São apenas 16 vagas e os dois primeiros ganharão medalhas e brindes de parceiros do shopping. O evento também conta com Just Dance, concurso de Cosplay, área PlayStation VR, simuladores de corrida, controles gigantes, área de ARCADES, área com computadores de última geração.

Além das ilhas de antigos, os visitantes da nova geração poderão conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5, Microsoft Xbox Series e Nintendo Switch, além de pilotar supermáquinas em cockpits que trazem gráficos hiper-realistas, jogar nos controles gigantes de Atari, Nintendinho 8 bits, Master System e Super Nintendo e experimentar jogos em realidade virtual com o PlayStation VR.

Um dos momentos mais aguardados do SESC GEEK será o concurso de Cosplay, atividade em que as pessoas se caracterizam e interpretam seus personagens preferidos de anime (animações japonesas), mangá (quadrinhos japoneses) ou videogames.

Museu do videogame

E o Museu do Videogame Itinerante será uma das atrações. Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.