Mais de um terço dos domicílios sul-mato-grossenses ainda não têm acesso a esgoto

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na última semana o estudo das características gerais dos domicílios e dos moradores 2022, parte da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua. Em MS, 57,3% dos domicílios tinham acesso ao esgotamento sanitário por rede geral ou fossa ligada à rede.

Em 2022, os 980 mil DPPO de MS possuíam banheiro de uso exclusivo, e, em 57,3% deles, o escoamento do esgoto era feito pela rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral. Em áreas urbanas, todos os DPPO dispunham de banheiro de uso exclusivo, e 62,2% deles tinham acesso à rede geral de esgotos.

Por outro lado, entre os 91 mil em situação rural, apenas 7,7%, o escoamento do esgoto era feito pela rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral. Na maior parte dos domicílios rurais, o escoamento era feito por fossa séptica não ligada à rede geral (52,7%) ou outro tipo (39,5%).

É importante salientar, no entanto, a diversidade observada nas áreas rurais existentes no País quanto a esses aspectos: a cobertura de alguns serviços de saneamento básico é factível em áreas rurais no entorno de centros urbanos, enquanto em áreas mais isoladas ou com baixa densidade populacional pode ser necessária a busca por soluções localizadas ou individuais, como a instalação de fossas sépticas não ligadas à rede coletora e o uso de poços artesianos para o abastecimento de água.

No estado, 89,1% dos domicílios tinham acesso à rede geral de abastecimento de água

Dos 74,1 milhões de domicílios brasileiros estimados pela PNAD Contínua em 2022, 98,1% (72,7 milhões) possuíam água canalizada. Os domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água correspondiam a 88,0% (65,2 milhões) do total de unidades domiciliares do país.

Em Mato Grosso do Sul, dos 980 mil domicílios particulares permanentes ocupados (DPPO) estimados pela pesquisa, todos possuíam acesso à água canalizada. Os domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água correspondiam a 89,1% (874 mil) do total de unidades domiciliares do estado.

Na análise por situação do domicílio, observa-se que, entre os 890 mil em situação urbana, 96,1% dispunham de acesso à rede geral de abastecimento de água, ao passo que, entre os 91 mil em situação rural, o percentual foi de 20,1%.

Portanto, observa-se que a maior parte dos domicílios rurais recorria a outras formas de abastecimento de água, como: 65,9% por poço profundo ou artesiano; 6,5% por fonte ou nascente; e 5,5% por poço raso, freático ou cacimba.

Disponibilidade de energia elétrica em tempo integral chega a 97,3% dos domicílios permanentes de MS

Em 2022, a energia elétrica chegava a 99,8% dos domicílios brasileiros, uma cobertura praticamente universal, fosse pela rede geral ou por fonte alternativa.

Em Mato Grosso do Sul, a cobertura de energia elétrica chegou a 100% dos DPPO, sendo que em 99,1% deles (972 mil) a energia elétrica vinha da rede geral e a sua disponibilidade era em tempo integral em 97,3% dos casos (954 mil). A cobertura de energia elétrica era de 99,8% em áreas urbanas e de 98,9% nas áreas rurais de MS.

Nas áreas rurais, o percentual de domicílios com energia elétrica proveniente de rede geral em tempo integral era maior (97,7%) do que o observado nas áreas urbanas (97,1%).

No estado, 99% dos domicílios tinham geladeira e 59,8% tinham carro

Em MS, dos 980 mil domicílios contabilizados pela PNAD, 971 mil (99%) tinham geladeira, 784 mil (80%) tinham máquina de lavar roupa (que lava e centrifuga), 587 mil (59,8%) tinham carro, 318 mil (32,4%) tinham motocicleta e em 201 mil (20,5%) ambos veículos estavam presentes.

As informações são de 2022 e em MS são comparáveis ao período de 2012 a 2019. Para os anos de 2020 e 2021, não houve a disponibilização de dados da pesquisa sobre esse tema, uma vez que, em decorrência da pandemia de Covid19, a redução da taxa de resposta da PNAD Contínua trouxe dificuldades para a mensuração de alguns indicadores deste módulo temático.

De 2012 a 2022, proporção de idosos na população sobe de 9,9% para 12,6% em Mato Grosso do Sul Em 2022, a distribuição da população residente em Mato Grosso do Sul representa cerca de 1,51% da população brasileira.

