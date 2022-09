Em 2022, Capital tem saldo positivo de quase 10 mil novos postos de trabalho

Os dados mais recentes publicados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), referente ao mês de julho demonstram que Campo Grande ficou com saldo positivo de 1.516 novos postos de trabalho.

Mais uma vez os segmentos de Serviços e Comércio seguem sendo os setores econômicos que mais geraram empregos formais na Capital. Serviços com 695 e Comércio com 382.

Juntos, os dois setores foram responsáveis pela criação de 1.077 postos de trabalho em Campo Grande, demonstrando a influência positiva destes dois segmentos para a economia da Capital.

Em termos relativos, Campo Grande ocupa a 10ª posição entre as Capitais, com percentual de 4,65% de crescimento em relação ao saldo de estoque de empregos gerados em 2021 (211.593).

Campo Grande cresceu ficando com estoque de 221.433. Essas informações da última publicação mostram o desempenho de Campo Grande no cenário do mercado de trabalho formal.

Considerando os indicadores dos sete meses de 2022, Campo Grande representa 28,74%, sendo responsável por 9.840 postos dentre os 34.232 criados no Mato Grosso do Sul.

O segmento econômico que mais gerou emprego no Estado também foi o setor de Serviços, com 14.091 postos. Deste total, 46% foram criados na Capital, ou seja, mais de 6.300 postos.

Uma observação relevante é a colocação de homens, mulheres e jovens no saldo acumulado de postos de trabalhos criados em Campo Grande neste primeiro semestre (9.840), 44,36% deles foram ocupados por mulheres (4.365) e 55,64% por homens (5.475).

Deste total de 9.840 postos, 6.110 deles foram ocupados por jovens entre 15 a 24 anos, o que representa 62% do saldo acumulado de Campo Grande.