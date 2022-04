Firmino marca duas vezes, Liverpool empata e elimina o Benfica na Liga dos Campeões

O Liverpool recebeu hoje (13), em Anfield, o Benfica e empatou em 3 a 3 utilizando os reservas. Com o resultado, os ingleses garantiram a classificação às semifinais da Liga dos Campeões por conta do placar agregado de 6 a 4.

Os ingleses estão classificados às semifinais da Liga dos Campeões e vão enfrentar o surpreendente Villarreal, que eliminou ontem (12) o Bayern de Munique, pelas quartas de final, e derrotou a Juventus nas oitavas. A partida começou movimentada. O Liverpool não ficou acomodado com a boa vantagem e, como o esperado, o Benfica, mesmo fora de casa, foi ao ataque e deu espaço para o Liverpool explorar.

Homenagem

Na próxima sexta-feira (15) a tragédia de Hillsborough completa 33 anos, por isso, os jogadores do Liverpool fizeram um minuto de silêncio antes do jogo e entraram com uma faixa preta no braço. A torcida, por sua vez, fez um belo mosaico em homenagem às vítimas.

No desastre de Hillsborough, 96 torcedores do Liverpool morreram pisoteados durante um jogo das semifinais da Taça da Inglaterra entre o time e o Nottingham Forest, em 1989. A tragédia aconteceu por causa da superlotação do estádio e o estado de conservação dele, ferindo outras 766 pessoas. Em 2021, outro torcedor que estava no local em 1989 morreu por conta de traumas cerebrais causados pela tragédia, totalizando 97 vítimas.

Com informações da Folhapress