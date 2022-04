“Quarta Cultural” promete show com artista regional e repertório eclético

O jantar na Feira Central de hoje (13), está mais que especial com mais uma edição da ” Quarta Cultural”, com show de artista regional, que promete trazer um repertório bem ecléctico, com chamamé, sertanejo romântico e até mesmo sucessos internacionais, das 19h30 e vai até as 21h.

Dessa vez, o evento estará incluído na programação do 2º Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande, que começou hoje por toda a cidade e a cantora e compositora Ana Flávia será a responsável por conduzir a trilha sonora.

Natural de Campo Grande, Ana iniciou sua carreira em 2003, ainda focada no segmento gospel. A violonista gravou dois álbuns independentes – um deles focado no público infantil – dentro do gênero religioso até começar a desenvolver, a partir de 2015, a temática regional em suas canções.

Além de contar com um EP de músicas autorais disponibilizado nas principais plataformas de streaming e videoclipes, que foram publicados em seu canal do YouTube e redes sociais, Ana Flávia tem divulgado o seu mais novo projeto no campo literário.

Uma das músicas que os pequenos podem ter acesso pelo projeto se chama “Roda de Tereré”, e ela poderá ser apreciada também por quem acompanhar a edição de hoje da Quarta Cultural.

A Quarta Cultural, é promovida pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Afecetu (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande) e a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).