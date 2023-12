Final do campeonato de futsal de Três Lagoas série A e B acontece nessa quinta-feira

Após ser adiado, a nova data da final é nesta quinta (21)

A final do campeonato, anteriormente marcada para o dia 15, foi adiada devido à necessidade de se fazer reparos no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) comunica que a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Série A e B foi adiada para próxima quinta-feira (21 de setembro) e será realizada no Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” na Circular da Lagoa.

Na terça, no mesmo local, tem a decisão do 3º lugar entre Comercial/Fut Beer e Mega FS/Despachante 3 Lagoas pela série A. Os finalistas da série B serão definidos ainda hoje (15), nas partidas a serem realizadas na Escola SESI.

A briga pelo título de campeão da série A já tem definidos os times Mercado Nossa Casa e Rosadinha/N.O Callha.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

