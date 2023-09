Operação ambiental apreende 79 filhotes de papagaio em MS

Durante uma operação de fiscalização ambiental da Operação Bocaíuva, neste domingo (17), uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) abordou um casal entre as rodovias MS-141 e MS-473, em Nova Andradina. Com eles foram apreendidos 79 filhotes de papagaio. O casal estava no interior de São Paulo e se deslocava em um veículo com placas de Mirante do Paranapanema (SP).

Os animais tinham diferentes tamanhos e estavam acomodados em uma caixa artesanal de madeirite, com dimensões de 1,25 metro de comprimento, 0,46 metro de largura e 0,12 metro de altura. A caixa estava coberta com uma capa de tecido, simulando ser o banco traseiro do veículo.

Ao serem questionados sobre a origem das aves, o casal alegou tê-las adquirido de uma pessoa desconhecida, em Angélica, por R$ 10 mil. O destino final era Presidente Venceslau (SP), onde receberiam, após a entrega, R$ 13 mil.

A apreensão foi feita após a constatação do crime de tráfico de animais silvestres. O casal foi imediatamente detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

