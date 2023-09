Funtrab anuncia 4,7 mil vagas de emprego em MS nessa semana

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho), oferece mais de 4,7 mil vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.

Em Campo Grande são 1.584 vagas em vários segmentos, entre eles 26 postos de trabalho para auxiliar de cozinha. Também estão disponíveis vagas para eletricista (50), farmacêutico (10), garçom (15), operador de caixa (36) incluindo diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).

Na maior cidade do interior do Estado, em Dourados, são 468 vagas com oportunidades de assistente administrativo (15), auxiliar de linha de produção (80), entre outros. Já em Corumbá, na região do Pantanal, são 30 oportunidades no mercado de trabalho, entre motorista, operador de máquinas e mecânico. Outas vagas estão disponíveis em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, e outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.

. Confira a lista completa de vagas em http://www.funtrab.ms.gov. br/lista-de-vagas-em-destaque/

Funsat

Na capital, por meio da Funsat, são oferecidas 2.484 vagas de emprego nesta segunda-feira (18). As contratações são para 211 profissões, em 269 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 132 vagas para açougueiro, 77 vagas para auxiliar de linha de produção, 61 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 19 vagas para camareira de hotel, 16 vagas para carpinteiro e 4 vagas para encanador.A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.421 oportunidades em 94 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 169 vagas, auxiliar de limpeza, com 112 vagas, estoquista, com 61 vagas, fiel de depósito, com 13 vagas, ajudante/auxiliar de lanchonete, com 10 vagas, entre

outros.Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 29 vagas em 13 profissões. As oportunidades são para atendente de lanchonete, com 3 vagas, auxiliar de limpeza, com 3

vagas, auxiliar administrativo, com 2 vagas, auxiliar de logística, com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.