Escola de Dança abre inscrições para aulas na Cidade Universitária

Serão 18 turmas de diferentes modalidades no segundo semestre

O projeto de extensão Escola de Dança UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) terá 18 turmas de diferentes modalidades neste segundo semestre de 2025. Além de aulas de dança contemporânea, dança do ventre, danças brasileiras, ballet e jazz para várias faixas etárias, a partir dos cinco anos, serão oferecidas também aulas para crianças e adultos praticarem K-Pop. O período para novos alunos se inscreverem será de 4 a 17 de agosto, na página da Escola de Dança da UFMS.

“O grande diferencial da Escola de Dança da UFMS está na sua proposta inclusiva e na valorização da diversidade cultural, contribuindo para a formação cidadã e o fortalecimento dos laços entre Universidade e sociedade”, informa a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Lia Brambilla.

Para ela, a Escola de Dança representa para os professores, técnicos-administrativos e estudantes envolvidos nesta iniciativa, um espaço de prática, pesquisa e formação artística que vai além da sala de aula, possibilitando a aplicação do conhecimento em atividades extensionistas. “Já para a comunidade em geral, a Escola oferece acesso democrático à arte e ao movimento, promovendo bem-estar físico, expressão corporal e integração social”, complementa.

A coordenadora e coreógrafa Mariana Cavalcante ressalta que a dança oferece uma variedade de benefícios para crianças, jovens e adultos. “Benefícios que abrangem aspectos físicos, mentais e sociais. Para crianças, a dança promove o desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio e consciência corporal. Além disso, a dança estimula a criatividade, a expressão e a socialização. Para jovens e adultos, ela contribui para a saúde cardiovascular, flexibilidade, força muscular e postura. Também melhora o humor, a autoestima, reduz o estresse e a ansiedade, e promove a socialização e a conexão com o corpo”, pontua. Como diferencial da Escola, a coordenadora destaca a taxa única de inscrição para o semestre. “Dá oportunidade do aluno fazer aula por um preço mais acessível e com uma equipe de professores bastante qualificada e experiente”, afirma.

As aulas serão coletivas e sediadas na Cidade Universitária, no anexo da Academia Escola da UFMS e no auditório Prof. Luís Felipe de Oliveira, localizado no setor 3. As turmas estão distribuídas em dias da semana e aos sábados e os horários podem ser acessados no edital de inscrição, na página do projeto. A oferta das modalidades é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que disponibilizará uma professora para ministrar balé e jazz neste semestre.

O valor de R$250 será único para todo o semestre e deverá ser pago por meio de uma Guia de Recolhimento da União, gerada na matrícula.

Experiência

No primeiro semestre deste ano, quatro estudantes e uma técnica-administrativa estiveram envolvidos no projeto de extensão. Ao todo, 150 pessoas participaram das aulas.

A estudante do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas Isabela de Sá teve aulas na turma de ballet adulto no primeiro semestre e pretende continuar com a atividade, agora na turma intermediária. “Foi o meu primeiro contato com a Escola de Dança da UFMS e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu fiz ballet por pouco tempo durante a minha infância, mas foi algo que me marcou profundamente. Não tive tantas oportunidades para dar continuidade ao ballet, então quando soube que teria essa modalidade na UFMS quis aproveitar. Para além da prática corporal, o ballet me mostra um recomeço e ressalta a importância de cultivar minhas paixões de infância, porque a dança não se restringe ao movimento corporal, ainda que seja importante nos termos da saúde física, mas de como isso molda outros aspectos da vida. Conheci pessoas muito interessantes e diferentes umas das outras nas aulas de ballet, que tornaram o processo de aprendizagem muito mais cativante”, declara.

A estudante de Fisioterapia do Instituto Integrado de Saúde Angy Hori, que pratica jazz, também conta que a experiência com a Escola de Dança tem sido incrível. “Tem me ajudado tanto fisicamente como mentalmente. Comecei a participar em abril deste ano e os benefícios que a dança me trouxe foram melhoras na minha qualidade de vida e também poder relembrar a importância de manter o corpo ativo, porque já tive aulas na adolescência. Além disso, a expressão corporal é bastante importante para nos ajudar a demonstrar as emoções e a dança disponibiliza isso em forma de técnicas. Vale ressaltar ainda que os professores da Escola, no geral, são muito didáticos, conseguem transmitir conhecimentos e técnicas de forma individualizada nas aulas, respeitando o limite de cada pessoa e isso deixa a aula mais harmoniosa”, finaliza.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais