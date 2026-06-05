Fifa proíbe vuvuzelas e restringe entrada de garrafas nos estádios da Copa do Mundo

A FIFA anunciou uma série de medidas para reforçar a segurança e o conforto dos torcedores durante a Copa do Mundo, incluindo a proibição do uso de vuvuzelas dentro dos estádios. A decisão integra um conjunto de regras que também restringe a entrada de determinados objetos nas arenas que receberão as partidas do torneio.

Entre os itens vetados estão as tradicionais cornetas que se tornaram símbolo da Copa do Mundo FIFA 2010. Além disso, os torcedores não poderão ingressar nos estádios portando garrafas de água. Segundo a entidade, a lista de objetos proibidos poderá variar de acordo com cada local de competição e conforme as determinações das autoridades responsáveis pela segurança.

As vuvuzelas ganharam notoriedade internacional durante o Mundial realizado na África do Sul, quando o som constante dos instrumentos marcou a atmosfera das partidas. No entanto, elas também foram alvo de críticas por parte de jogadores, treinadores, emissoras de televisão e torcedores, que alegavam dificuldades na comunicação dentro de campo e prejuízos à transmissão dos jogos.

De acordo com a Fifa, a restrição busca garantir melhores condições para o público e preservar a experiência dos espectadores. O alto volume produzido pelas vuvuzelas já havia gerado debates em competições anteriores, principalmente por interferir na comunicação entre atletas, equipes técnicas e arbitragem.

Além da proibição dos instrumentos sonoros, a organização do Mundial informou que continuará adotando protocolos rigorosos de acesso aos estádios. As medidas incluem fiscalização de pertences pessoais e controle sobre objetos considerados inadequados para ambientes esportivos, com o objetivo de aumentar a segurança e evitar transtornos durante os eventos.

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