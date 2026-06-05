Neymar é cortado de viagem da Seleção para amistoso contra o Egito

A Seleção Brasileira realizou nessa quinta-feira (4) mais uma sessão de treinamentos nos Estados Unidos sem a presença de Neymar em campo. O atacante segue em tratamento de uma lesão na panturrilha e permaneceu na parte interna do centro de treinamento, sob acompanhamento da equipe médica. Em razão do problema físico, o camisa 10 foi retirado da viagem para Cleveland, onde o Brasil enfrentará o Egito em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

De acordo com a comissão médica da Seleção, Neymar ainda não reúne condições físicas para atuar e, por precaução, será preservado para evitar o agravamento da lesão. Apesar de não participar das atividades com bola, o jogador continua integrado ao grupo e acompanha normalmente a rotina da equipe durante a preparação para o Mundial.

A ausência do atacante foi comentada pelo volante Fabinho, que destacou a importância de Neymar para o elenco mesmo fora dos gramados. Segundo o jogador, o camisa 10 mantém uma postura positiva e exerce papel de liderança dentro do grupo. “Neymar está bem, está feliz. É importante ter ele aqui com a gente. Ele é um líder desse grupo”, afirmou.

Enquanto Neymar trabalha para retornar às condições ideais, o lateral Wesley vive um momento de expectativa. Aos 22 anos, o jogador se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo e admitiu estar ansioso pela oportunidade. O ex-Flamengo afirmou que busca controlar a emoção para aproveitar da melhor forma a experiência de defender a Seleção em uma competição tão importante.

Titular em sete partidas da equipe nacional, Wesley também destacou a responsabilidade de vestir a camisa do Brasil. Atualmente na Roma, da Itália, o lateral tem se destacado pela participação ofensiva e marcou cinco gols em 38 jogos na temporada. O número ficou próximo da meta estabelecida pelo clube italiano quando foi contratado. Em tom descontraído, ele brincou sobre o assunto: “No dia em que assinei contrato, eles me pediram seis gols. Eu só não fiz o sexto porque não joguei o último jogo”.

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