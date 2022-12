Fifa já ocultou mais de 100 mil mensagens de ódio a jogadores durante Copa

Um serviço da Fifa criado para proteger os jogadores nas redes sociais informou neste sábado (10), através de um comunicado oficial divulgado no site da entidade, que ocultou mais de 100 mil mensagens de ódio com caráter ‘abusivo e ofensivo’ direcionadas a atletas, isso apenas durante a fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

De acordo com a Fifa, que criou o serviço em parceria com o Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), ainda foram denunciadas outras seis mil publicações a companhias de mídia social para ações futuras.

“Isso mostra como o abuso online continua sendo um problema alarmante para jogadores de futebol e toda a sociedade; suas consequências prejudiciais para a saúde mental e o bem-estar não devem ser subestimadas”, alerta a entidade.

O serviço criado pela Fifa permite detectar comentários nocivos e denunciá-los nas respectivas plataformas e autoridades, além de ocultá-los não apenas para os jogadores, mas também para os seus familiares.

Uma política de tolerância zero para racismo e discriminação foi incorporada ao código disciplinar da Fifa em 2019, e a entidade introduziu o sistema de monitoramento para relatar incidentes ocorridos em partidas de competições oficiais.

