Paraguaios são presos transportando maconha em veículo estrangeiro

Dois paraguaios foram presos em flagrante ontem (9), transportando maconha em veículo paraguaio, na MS-295, em Eldorado, 442 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, a dupla relatou que levariam os entorpecentes até Mundo Novo, onde receberiam R$ 2 mil pelo transporte.

De acordo com a ocorrência, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizavam uma operação policial na rodovia, quando flagraram um veículo com placa estrangeira. Em entrevista ao condutor, os dois paraguaios não souberam informar o motivo da viagem. Os policiais pediram para a dupla descer do carro e realizaram uma vistoria no interior do automóvel, onde encontraram 80 quilos de maconha em um compartilhamento oculto no assoalho. Segundo o DOF, foram apreendidos 144 tablets de maconha, após pesados foram totalizados 83 quilos do entorpecente.

Novamente interrogados pelos policiais, os paraguaios relataram que foram contratados em Paranhos para levar a droga até Mundo Novo.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 183 mil. Os entorpecentes, o veículo e os paraguaios que não tiveram suas identidades divulgadas, forma encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.

