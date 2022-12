Derrota da seleção chega como “balde de água fria” para torcedores da Capital

O sonho dos torcedores da Seleção Brasileira de ver a taça de hexacampeão sendo entregue para o país está cada vez mais longe, após a vitória da Croácia nos pênaltis contra o Brasil. A equipe do Jornal O Estado acompanhou na manha de ontem (9), de perto o sentimento de quem aproveitou o descanso do horário do almoço para prestigiar a disputa em um dos telões instalados na praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

Desde antes das 11 h o espaço já havia sido tomado por torcedores vestindo as cores da seleção. Enquanto alguns acompanhavam tensos o desenvolvimento do jogo, Idemar Lopes, 80, advogado reforçou que embora tenha assistido a todos os jogos, não fica nervoso, igual a outros torcedores que estavam na praça de alimentação.

“Não bebo bebida alcoólica e não fumo, então trouxe água e refrigerante para assistir. Desde a estreia do Brasil eu venho prestigiar aqui no shopping. Não sou muito sentimental, venho olho, vejo o Tite muito nervoso, mas tem horas que pisa na bola”, contou.

Diferente de Idemar, a secretária Daniele Lopes, 36, contou que já estava apreensiva quanto ao resultado do jogo do Brasil pela trajetória da Croácia, mesmo assim, assistiu acompanhada das colegas de trabalho. “O Richarlisson é meu jogador favorito, eu geralmente faço bolão mas desta vez não fizemos. Acho que vai ser um jogo difícil, sempre sofro muito e prefiro acompanhar quietinha”, finalizou.

Clima de ‘sextou’

Para não perder nenhum lance, teve até quem optou por levar cadeiras de praia para o local e garantir uma melhor acomodação, como explicou o estudante, Marlon Alcântara, 13, que estava acompanhado da família.

“Meu jogador favorito é o Richarlison, acho que o Brasil está indo muito bem, é a primeira vez que viemos assistir aqui no shopping e a minha mãe sugeriu a ideia de trazer estas cadeiras de praia, pois a gente veio por volta das 11 h e já estava cheio. A gente mora no bairro Jardim Tijuca e então trouxemos as cadeiras para ficar mais fácil de assistir”, contou.

Com dois jogos para acontecer em um mesmo dia, houve até quem se juntou com o grupo de amigos para acompanhar as duas partidas. O estudante Jonabe da Costa, 22, revelou que mesmo que no primeiro tempo tenha terminado em empate entre o Brasil e a Croácia, apostava em que Neymar fosse garantir a vitória da Seleção Brasileira. “Não tem como não ser o Neymar, principalmente depois da lesão tenho certeza que ele vai decidir e trazer a copa pra nós. Sofro muito assistindo os jogos, mas depois quando o Brasil começa a desenrolar e fazer gol já começa a tranquilidade. Sempre me reúno o com o mesmo grupo de amigos para torcer e se divertir juntos, vamos emendar e assistir a derrota da Argentina contra a Holanda”, citou.

Por Camila Farias e Tamires Santana – Jornal O Estado de MS.

