Festival Mais Esporte da UFMS vai contar com 122 atividades e expectativa é de reunir 10 mil pessoas

Evento promovido pela UFMS será realizado entre 19 e 25 de maio em todos os câmpus, com programação gratuita e aberta ao público

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, entre os dias 19 e 25 de maio, a sétima edição do Festival Mais Esporte. A programação é ampla e voltada para todas as idades, com oficinas, competições, aulas abertas, apresentações culturais e atividades recreativas. Ao todo, serão 122 ações distribuídas entre a Cidade Universitária, em Campo Grande, e os nove câmpus do interior. A participação é gratuita, e algumas atividades exigem inscrição prévia pelo site do evento.

Com expectativa de receber 10 mil pessoas neste ano, o festival tem crescido não apenas dentro da universidade, mas também fora dela. “O Festival Mais Esporte está se popularizando na UFMS, bem como ultrapassando os muros da Universidade. Ao longo dos anos, estimamos que aproximadamente mais de 50 mil pessoas estiveram envolvidas no Festival Mais Esporte”, afirma a diretora de Esporte e Lazer da Proece, Edineia Ribeiro.

A edição de 2025 promete novidades para quem busca novas formas de se movimentar e interagir. Entre as atividades previstas estão aula de pilates com filhotes de cachorro, yoga para todos, esportes de areia, oficinas de xadrez infantil, treinamento de força, flag football, tchoukball, tênis e até oficina culinária com foco em alimentação saudável. “Em cada edição nós buscamos trazer alguma inovação. Para 2025, estamos com atividades que envolvem treinamento de força, aulas de yoga para todos, participação de crianças em esportes como xadrez, esportes de areia, aula de pilates com cachorros filhotes, novas modalidades esportivas, como tchoukball, tênis, flag football e oficina de creme de ricota proteico”, diz Edineia.

Além do incentivo ao bem-estar, o festival também promove integração universitária e envolvimento da comunidade acadêmica com a sociedade. “É um importante agente de integração entre a comunidade universitária e a sociedade. Ao oferecer uma programação aberta, diversa e acessível, o evento cria oportunidades de convivência, colaboração e troca de experiências”, explica a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

Segundo ela, o evento reforça o compromisso da UFMS com a formação integral dos estudantes, valorizando espaços que estimulam a saúde, o bem-estar e a cidadania. “O Festival Mais Esporte contribui diretamente para a missão institucional da UFMS ao promover o desenvolvimento humano por meio da prática esportiva, da cultura e da cidadania”, destaca a pró-reitora.

O envolvimento da comunidade universitária também é um dos motores do evento. A organização estima que cerca de 2 mil pessoas, entre estudantes, servidores e colaboradores dos câmpus, estão diretamente envolvidas na realização. “Isso é importante porque influencia na quantidade de recursos disponíveis, na diversidade de ideias e na capacidade de realizar diferentes tarefas”, avalia Edineia.

Parte das atividades tem vagas limitadas e exige inscrição antecipada. A recomendação é acompanhar a programação completa no site do festival, onde também são atualizadas informações sobre locais, horários e possíveis alterações. Para participar das atividades abertas, basta comparecer no local e horário indicados.

“Venham participar do Festival Mais Esporte, um evento cheio de atividades divertidas, esportes e muita energia positiva! É uma oportunidade perfeita para se divertir, fazer novas amizades e incentivar um estilo de vida fisicamente ativo e saudável”, convida a diretora.

