Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul começa em Três Lagoas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16) começa o maior evento esportivo escolar do Mato Grosso do Sul para a faixa etária de 15 a 17 anos: a primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude MS – edição 2025. A competição definirá os atletas que representarão o Estado na fase nacional.

Os jogos seguem até o dia 1º de junho e serão divididos em três blocos, com disputas de modalidades individuais e coletivas. Entre os dias 16 e 19 de maio, ocorrerão as competições do 1º bloco, com disputas de xadrez, judô, badminton, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo.

O campeonato deve movimentar significativamente a economia local, com mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 63 municípios sul-mato-grossenses.

Durante o evento, os atletas ficarão hospedados em 12 hotéis da cidade. O ponto de encontro para alimentação e recreação será o Complexo Arenamix, que também receberá atividades esportivas e culturais.

Nos 19 a 26 de maio, será a vez das equipes de voleibol e futsal, nas primeiras e segundas divisões. Por fim, entre os dias 26 de maio e 1º de junho, acontecem as disputas de basquetebol, handebol (também em ambas as divisões) e vôlei de praia.

Cerimônia de Abertura

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 26 de maio, às 16h, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”. A escolha da data visa beneficiar os atletas das modalidades coletivas, promovendo um revezamento — diferente de 2024, quando a solenidade ocorreu durante o primeiro bloco de competições.

Neste ano, a cerimônia trará uma proposta diferenciada, com foco no meio ambiente e na sustentabilidade. O cenário será um dos cartões-postais de Três Lagoas, em harmonia com a temática ambiental, alinhada à pauta da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada pelo Brasil em novembro.

Programação

As competições acontecerão no sábado e domingo (dias 17 e 18), nos períodos da manhã e da tarde:

• Manhã: Das 7h às 11h

• Tarde: Das 13h às 20h

Badminton

Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”

Rua Manoel de Oliveira Gomes, s/n – Bairro Santos Dumont

Ciclismo

Acesso ao Loteamento Santa Helena, ao lado do Shopping Três Lagoas

Avenida Maria Daude Jorge Salomão

Ginástica Rítmica

Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS)

Av. Júlio Ferreira Xavier, 2750 – Distrito Industrial

Judô

Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez

Av. Aldair Rosa de Oliveira, 858 – Bairro Interlagos

Tênis de Mesa

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Av. Ranulpho Marques Leal, 1843 – Jardim Alvorada

Xadrez

Colégio Unitrês Objetivo

Rua Urias Ribeiro, 2327 – Jardim Progresso

