Conab prorroga inscrições para concurso com 403 vagas; salários chegam a R$8,1 mil

Candidatos têm até 20 de maio para se inscrever; provas estão previstas para julho nas 27 capitais

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prorrogou até o dia 20 de maio o prazo de inscrições para seu concurso público. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame. As taxas variam de R$50, para cargos de nível médio, a R$80, para os de nível superior. O prazo para pagamento das inscrições foi estendido até 21 de maio.

O concurso oferece 403 vagas em todo o país. Para candidatos de nível médio, são 34 vagas com salário inicial de R$3.459,87. As funções exigem formação completa no ensino médio ou curso técnico em áreas como contabilidade, tecnologia da informação e técnico agrícola.

As demais 369 vagas são para cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$8.140,88. As oportunidades contemplam diversas áreas de formação, como administração, economia, direito, engenharia (civil, elétrica, agrícola, agronômica, de alimentos e mecânica), psicologia, nutrição, arquivologia, jornalismo, marketing, letras, pedagogia, estatística, contabilidade e tecnologia da informação.

O cartão de identificação do candidato, com o local e o horário das provas, será divulgado em 9 de junho. As provas objetivas para todos os cargos e as discursivas (somente para nível superior) estão marcadas para o dia 13 de julho, em todas as 27 capitais brasileiras. Todas as etapas terão caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final do concurso será publicado no site da banca após as 19h do dia 4 de setembro.

