Com quatro jogos, Copa Pelezinho movimenta todas as categorias neste sábado

Quatro jogos da tradicional competição de futsal campo-grandense, movimentação familiares equipes participantes, na manhã sábado (9), pela Copa Pelezinho.

O destaque é a estreia de Ribas do Rio Pardo, na competição. Os jogos iniciarão, às 9h, com entrada gratuita no Ginásio União dos Sargentos.

A Copa Pelezinho tem 40 equipes em quatro categorias de equipes de todas as regiões do Estado. O torneio começou no dia 5 de agosto e deve finalizar no dia 2 de dezembro.

A entrrada para acompanhar os jogos é gratuita no União dos Sargentos, localizado no bairro Amambai, em Campo Grande.

Acompanhe os jogos e os horários das partidas de amanhã (9)

Ribas do Rio Pardo x Revela/Gol de Placa/Jardim – sub-13 – 9h

Ribas do Rio Pardo x Revela/Gol de Placa/Jardim – sub-11 – 9h50

Ribas do Rio Pardo x Gol Bonito – sub-9 – 10h40

Ribas do Rio Pardo x Gol Bonito – sub-7 – 11h20

