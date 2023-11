Federação divulga os jogos das semifinais do Campeonato Estadual feminino

O campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol feminino já tem seus semifinalistas definidos. Segundo a tabela divulgada pela Federação de Futebol (FFMS), as fases finais do campeonato devem começar no próximo dia 11 de novembro.

As chaves foram definidas desta forma. No Estádio Artur Marinho, o Corumbaense vai receber o invicto Comercial. Na outra partida o Pinheiro terá pela frente o Operário, no estádio municipal de Ribas do Rio Pardo.

Neste final de semana, em Dois Irmãos do Buriti, o Seinter receberá o Corumbaense em partida em que ambos os clubes devem cumprir tabela.

O Estadual feminino já teve um total de 54 gols, em 11 partidas disputadas, com uma média de 4,9 por jogo. A maior goleada registrada foi do Operário diante da Seinter pelo placar de 13 a 0. Nas 11 partidas disputadas, até agora nenhum empate sem gols foi registrado.

