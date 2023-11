Temporal destelha Instituto Rural Escola das Águas, em Corumbá

Um temporal atingiu regiões do Pantanal na tarde de ontem (31) e deixou estragos devido aos ventos e fortes chuvas. A sede do Instituto Rural Escola das Águas, localizada na região do Paiaguás, Fazenda Santa Mônica, sofreu diversos danos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Conforme informações do diretor do Instituto Alma Pantaneira – Médicos do Pantanal, Geraldo Albaneze, concedidas ao portal Diário Corumbaense, o temporal teria começado por volta das 15h. O instituto é responsável por levar atendimento médico a populações ribeirinhas.

“Estávamos fazendo atendimento vizinho à escola, quando recebemos o aviso. Aí, imediatamente, como estamos atuando junto com a Marinha, nos deslocamos até o local. Chegamos na manhã de hoje (01) por volta das 07h30, e começamos os trabalhos provisoriamente, após observar os estragos. Não houve feridos, pois os alunos e professores se alojaram em local seguro”, disse Geraldo.

A sede do Instituto Rural Escola das Águas atende pelo menos 60 crianças, em período integral. No momento das chuvas, professores conseguiram retirar as crianças e levá-las a um abrigo.

Entre os danos estão destelhamentos de salas de aula, alojamentos masculinos e alojamentos de um dos educadores e biblioteca. A Prefeitura, por meio da assessoria de comunicação, informou que “uma equipe da Secretaria de Educação está a caminho para avaliar os danos, projetar os reparos e definir sobre a continuação das aulas”.