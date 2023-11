Precisa sair? Veja o que abre e fecha amanhã, Dia de Finados

A AMAS ainda reforça que as empresas que optarem pelo funcionamento no feriado deverão garantir a concessão da respectiva folga compensatória dos trabalhadores. Tal orientação é prevista no Decreto n.º 10.854/2021 e na Portaria MTP n.º 671, que reconhece o setor varejista de supermercados e hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados civis e religiosos.

Com relação às demais cidades de Mato Grosso do Sul, a AMAS alerta para que estejam atentas à lei orgânica do município, acordo coletivo firmado com o sindicato laboral, ou federação dos trabalhadores e convenção coletiva firmada para a referida cidade, ou mesmo região.

Segurança

No feriado e na sexta-feira, apenas as delegacias de plantão irão funcionar, como a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e Cepol, Deam (Delegacia de Atendimento a Mulher) e 4º Delegacia de polícia, no bairro Moreninhas.

Saúde

Unidades de saúde que funcionam 24h, no caso, os Centros Regionais de Saúde dos bairros Coophavilla II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia e as UPAS dos bairros Leblon Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica terão atendimento normal.

Já a Casa da Saúde não terá atendimento na quinta e sexta-feira, com retorno apenas na segunda-feira (6).