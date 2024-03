Onda de calor persiste em MS até o fim do verão e termômetros devem atingir os 40ºC

O final do verão está logo próximo, e Mato Grosso do Sul continua enfrentando temperaturas escaldantes, com máximas previstas para a casa dos 40ºC. Enquanto o outono se prepara para entrar em cena na próxima quarta-feira (20), os termômetros ainda não dão trégua aos moradores do estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma massa de ar quente e seca tem predominado sobre a região, inibindo a formação de nuvens em larga escala e contribuindo para um aquecimento acentuado durante o dia. Embora exista a possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas, principalmente no centro-norte, nordeste e noroeste do estado, é provável que sejam de rápida duração e intensidade.

Em Campo Grande, a sexta-feira (15) amanheceu com céu aberto com uma temperatura mínima registrada de 25ºC, e a máxima prevista é de 34ºC para hoje, com possibilidade de chuvas pontuais.

Por outro lado, cidades como Porto Murtinho devem enfrentar um calor ainda mais intenso, com temperaturas atingindo os 40ºC nesta sexta-feira, uma marca que pode se repetir até a próxima quarta-feira, marcando o último dia do verão. Corumbá, conhecida por suas altas temperaturas, não fica muito atrás, com máximas previstas de 36ºC hoje e amanhã, 35ºC no domingo e 38ºC até quarta-feira.

Esta onda de calor que afeta Mato Grosso do Sul não é algo incomum, pois as temperaturas estão consistentemente de 3ºC a 5ºC acima da média esperada para esta época do ano. E, infelizmente, parece que este cenário abrasador persistirá até pelo menos o meio da semana que vem.

Outras cidades do estado também enfrentam condições igualmente quentes, com máximas de 31ºC em Costa Rica, 33ºC em Ponta Porã, 35ºC em Paranaíba, 36ºC em Três Lagoas e Água Clara, 37ºC em Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Bonito e Dourados, e 38ºC em Nova Andradina.

Com informações do Cemtec e Inmet.

