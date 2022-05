Federação de Futebol de MS homenageia envolvidos no Campeonato Estadual

Para comemorar o encerramento do 44º Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A 2022, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizou, ontem (02), uma cerimônia de homenagem aos envolvidos na competição. O evento foi apoiado pelo Governo do Estado através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e ocorreu no salão do hotel Novotel Campo Grande, na capital.

“A decisão de apoiar a federação e o campeonato não se fez apenas pelo futebol profissional. Se fez muito mais porque o futebol é sem dúvida o espelho maior do esporte, da atividade física para todas as crianças. O futebol é a porta em que nós entramos nas comunidades, é a modalidade mais querida da escola. É a modalidade da qual todos participam, que o idoso está presente, que as mulheres e as crianças estão no campo, jogando”, declarou o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “Diversos elementos estão bebendo dessa arte. Então a importância do futebol não é só o jogo pelo jogo, mas sim o impacto que representa nas demais camadas da sociedade”, concluiu.

A cerimônia homenageou os destaques de cada time participante, além dos atletas que se sobressaíram durante o campeonato como um todo. Os patrocinadores também receberam um agradecimento especial. “Não somos apenas amigos e companheiros de talento, somos uma família”, afirmou o presidente da FFMS, Francisco Cezário. “Gostaria de agradecer a todos que fazem parte dessa família do futebol sul-mato-grossense, em especial ao Governo do Estado, que vem nos apoiando por anos. Parabéns aos atletas que representam nosso estado, e mais uma vez, muito obrigado por tudo o que fizeram”, concluiu o presidente.

O 44º Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional chegou ao fim no dia 24 de abril, consagrando o Operário de Campo Grande como campeão estadual. O time alcançou seu 12° título, mantendo-se como maior campeão do estado. A competição teve o Governo do Estado, por meio da Fundesporte, como maior apoiador da edição. “Todos os times tiveram chances, mas apenas um poderia levantar a taça. O Operário se tornou campeão graças ao trabalho árduo da comissão técnica e dos jogadores que compõem o clube”, declarou Estevão Petrallas, presidente do time.

Com o título, o Operário assegurou vaga para representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil do próximo ano, e também o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. O Clube Esportivo Naviraiense garantiu o segundo lugar na classificação final da competição, seguido pelo Costa Rica Esporte Clube.