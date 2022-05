Mais de 6 mil motoristas são multados com celular ao volante na Capital

De acordo com informações estatísticas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o número de autuações por conta da utilização do celular ao volante de janeiro a abril deste ano, já é 35,7% maior do que o mesmo período do ano passado.

Os números revelam ainda que, o número de casos é muito maior na Capital do que nas cidades do interior. Enquanto os municípios juntos contabilizam 5.365 infrações no período de janeiro a abril deste ano, a Capital é campeã com 6.052 casos.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o uso do aparelho celular enquanto dirige é proibido e a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293.47 e aplicação de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho, o aumento neste índice representa uma grande preocupação para todos.

“A educação para o trânsito deve ser constante e isso nós entendemos. Parece que as pessoas estão cada vez mais impactadas pelo tempo e pela pressa. Vivem com os olhos no celular e isso, mesmo quando estão dirigindo”, afirmou a diretora.

Maio amarelo

Esse ano, a programação do Maio Amarelo desenvolvida pelo Detran-MS traz palestras em empresas e em escolas de ensino fundamental, para alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) o foco será no comportamento de motociclistas, com parceria de uma concessionária de motocicletas.

Também haverá abordagens educativas em vias estaduais e experiências com óculos simuladores de embriaguez nos dias 8, 15 e 22 durante o projeto Amigos do Parque, no Parque dos Poderes.

