VÍDEO: Criança de 11 anos é resgatada após cair em bueiro aberto em Maceió

Uma adolescente de 11 anos foi resgatada com vida após cair em um bueiro aberto, que estava cheio de água. O acidente ocorreu ontem (2), na parte alta de Maceió, em Alagoas.

Conforme o CBM/AL (Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas), a menina foi “sugada” pela tubulação e percorreu cerca de 1 km por dentro do duto até chegar a uma caixa de manutenção de águas pluviais, onde ficou presa.

Ao todo foram mobilizadas quatro viaturas e oito militares para realizar o resgate, além de uma equipe de mergulhadores. Testemunhas que presenciaram o ocorrido disseram que a menina estava com outros três adolescentes quando ela foi sugada pela água.

Em nota, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) comunicou que a criança foi encaminhada para o HGE (Hospital Geral do Estado) com um quadro estável, apresentando escoriações pelo corpo e hipotermia, mas recebeu alta no mesmo dia.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por associação dos moradores (@residencialmaceio1_oficial)

Com informações do site Cada Minuto.