Final do Estadual Sub-20 será entre Dourados Atlético Clube e Operário Caarapoense

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou na tarde de segunda-feira (12) os detalhes das partidas finais do Campeonato Estadual de Futebol Sub-20. Neste ano, Dourados Atlético Clube e Operário Caarapoense se enfrentarão em busca do título da competição.

De acordo com o regulamento, a partida de ida acontecerá no próximo sábado (17), às 15h, no Estádio Carecão, em Caarapó. O jogo de volta, que definirá o campeão, será disputado no Estádio Douradão, em Dourados, no domingo, dia 25, também às 15h.

O Dourados Atlético Clube terá a vantagem de decidir em casa devido à sua melhor campanha ao longo do campeonato até as semifinais. No entanto, o desempenho das duas equipes é muito semelhante. Ambos os finalistas somaram 21 pontos, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota cada. A vantagem do time douradense veio no saldo de gols: 10 a 9 sobre o Operário Caarapoense, também conhecido como Tigre do Vale.

Além da disputa pelo título, as duas equipes já asseguraram vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a prestigiada Copinha, o que destaca ainda mais o feito alcançado por ambas as agremiações.

O caminho até a final foi decidido neste último final de semana. No Estádio Douradão, o Dourados Atlético Clube conseguiu uma virada importante contra o Comercial, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Com gols de Dudu Arroz, William e Luan, o Dourados venceu por 3 a 1, enquanto Pedro Henrique descontou para o Comercial nos acréscimos do segundo tempo.

Já no Estádio Carecão, após um empate sem gols na primeira partida, o Operário Caarapoense garantiu sua vaga na final ao derrotar o União ABC por 2 a 0, com dois gols marcados por Matheus no segundo tempo.

Com a promessa de um duelo equilibrado, a final do Campeonato Estadual Sub-20 promete fortes emoções para os torcedores, que aguardam ansiosos para ver quem erguerá a taça em 2023.

