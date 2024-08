Coren-MS interdita 50% do quadro de profissionais da Clínica Carandá por descumprimento de termo

Decisão foi tomada após atrasos na implementação de melhorias exigidas; condições insalubres e riscos aos profissionais motivaram a medida

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) autuou e determinou a interdição de 50% do quadro de profissionais da Clínica Carandá, em Campo Grande, na tarde de segunda-feira (12). A decisão foi tomada em resposta ao descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em 2023 entre a clínica e o conselho.

Em nota oficial, o Coren-MS informou que a clínica vinha adiando a implementação das melhorias acordadas no TAC, o que levou o conselho a tomar essa medida drástica. “Há riscos para os profissionais, que trabalham com escalas impraticáveis, condições insalubres e falta de recursos tanto para pacientes quanto para eles”, afirmou Leandro Dias, presidente do Coren-MS.

O presidente disse em entrevista ao portal Campo Grande News, que a intervenção visa garantir a segurança e o bem-estar dos profissionais de enfermagem, que estão submetidos a condições de trabalho inadequadas. A interdição de metade do quadro de funcionários é uma medida destinada a forçar a clínica a corrigir as irregularidades o mais rápido possível.

A clínica foi notificada para apresentar toda a documentação que comprove a implementação dos ajustes exigidos ou a introdução de novas condições de trabalho que atendam às normas estabelecidas pelo conselho.

“Quando o profissional trabalha de forma insalubre ou irregular é nosso dever agir. Esperamos que a clínica ajuste o mais rápido possível as condições de trabalho e que nossos profissionais possam retornar ao labor de forma tranquila,” concluiu Leandro Dias.

Até o fechamento da reportagem não conseguimos contato com a diretoria da Clínica Carandá para obter esclarecimentos sobre a situação.

