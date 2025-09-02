Indivíduo que furtou R$1,700 de idoso no estacionamento de supermecado no centro é preso em Paranaíba

Indivíduo se aproximou e furtou o dinheiro que estava na carteira do idoso

Na última segunda-feira (1), um homem de 52 anos foi preso em flagrante por ser apontado como suspeito de furtar R$ 1.700 de um idoso de 77 anos em Paranaíba.

O crime ocorreu no estacionamento de um supermercado da região central da cidade. Segundo a investigação policial, o homem se aproximou do idoso e iniciou uma conversa para praticar o furto, ele se aproveitou da idade avançada e da condição física do idoso.

O indivíduo aproveitou que a irmã da vítima entrou no estabelecimento e furtou o dinheiro que estava na carteira do idoso. A vítima deixou o local e só percebeu a falta do valor instantes depois e registrou ocorrência na delegacia.

O homem foi preso em flagrante com base nas informações prestadas e com análise das imagens do sistema de videomonitoramento. Ele foi localizado e preso pela 1ª Delegacia de Paranaíba, onde será dado continuidade nos demais processos legais.

