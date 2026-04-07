Soraya Maya projeta carreira internacional e apresenta nova identidade musical

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, cantora Soraya Maya detalha sua nova fase artística, mistura de country e rock, e os próximos passos da carreira internacional

Soraya Maya desponta como uma das vozes mais promissoras da cena contemporânea, trazendo uma fusão intensa entre country e rock. Com experiências no México e em Nova York, ela amplia seu repertório cultural e fortalece uma identidade musical única, que combina tradição e inovação.

Além da música, a artista lançou em agosto de 2025 seu primeiro livro, “O Poder de Agradecer e Abençoar”, obra motivacional baseada em física quântica e lei da atração. No livro, Soraya compartilha práticas de gratidão, meditações e mantras que transformaram sua vida, agora disponíveis na Amazon.

A nova fase da carreira se consolida com a integração ao casting da E-Musique Records Brasil e o lançamento do single “I Bumped Into You”. A faixa mistura country moderno e rock, traduzindo encontros inesperados e emoções intensas, enquanto a artista passa a contar com uma equipe dedicada à gestão de sua imagem e projetos, reforçando seu reconhecimento e projeção internacional.

Influências

Para o Jornal O Estado, Soraya Maya conta que a construção de sua identidade musical passa por influências que acompanham a artista desde a infância, resultando em uma sonoridade que une o rock à estética do country contemporâneo. Ao longo da carreira, ela consolidou essa fusão como marca própria, equilibrando tradição e modernidade em arranjos que dialogam com o universo rural e urbano.

“Essa mistura vem desde muito cedo na minha vida, sempre gostei de rock e country e isso acabou moldando quem eu sou como artista. Eu procuro trazer essa combinação entre a essência mais simples e verdadeira do country com a energia do rock, criando algo que represente tanto o campo quanto a cidade”, conta a artista.

Em meio a um mercado brasileiro ainda dominado por gêneros consolidados, a cantora aposta na originalidade como diferencial, enfrentando desafios como a barreira linguística, os altos custos de produção e a limitação de espaços para apresentações, enquanto busca ampliar o alcance do country rock no país.

“Sei que é um caminho desafiador no Brasil, porque ainda é um estilo pouco explorado, mas também vejo um público fiel crescendo. Meu objetivo é justamente quebrar essas barreiras, mostrar que o country rock pode ter identidade brasileira e alcançar novos espaços, aqui e fora do país”, completa.

Mulheres na música

A presença feminina no rock brasileiro vive um momento de transformação, com artistas como Soraya ocupando espaços predominantemente masculinos e propondo novas narrativas dentro do gênero. Ao unir a força do rock com a sensibilidade do country, ela representa uma geração que valoriza autenticidade e diversidade estética, rompendo padrões e ampliando a forma como mulheres se expressam musicalmente e visualmente.

“Ser uma referência para outras mulheres é algo muito importante, mas também carrega uma grande responsabilidade. Eu vejo esse movimento como uma forma de quebrar padrões e mostrar que é possível unir força e sensibilidade sem perder a essência feminina”, afirma Soraya.

Ainda assim, o cenário exige avanços, especialmente no fortalecimento da representatividade e na consolidação de oportunidades mais igualitárias na indústria.

“O espaço ainda é limitado e precisa crescer, principalmente em relação à representatividade e ao protagonismo das mulheres. Apesar dos desafios, acredito que estamos avançando e conquistando cada vez mais nosso lugar, mas essa evolução precisa continuar de forma constante e estruturada”, revela.

E-Musique Records Brasil

O início da parceria entre Soraya Maya e a E-Musique Records Brasil marca um avanço estratégico na projeção internacional da artista, que já vinha construindo conexões fora do país. Com experiências no exterior, incluindo uma temporada na Cidade do México, onde teve contato com a cena local e suas fusões entre o country e gêneros regionais, a cantora amplia seu repertório cultural e fortalece sua identidade musical.

“Essa parceria chega para fortalecer um trabalho que eu já venho desenvolvendo fora do Brasil. Tive a oportunidade de viver um tempo no México e entender como o country se conecta com outros estilos por lá, o que agregou muito à minha música”, detalha Soraya.

A nova fase também se apoia em conquistas recentes, como a participação em um evento em Nova York, que abriu portas para novas oportunidades e convites no circuito internacional.

“Recentemente, me apresentei em Nova York, em um evento muito importante, onde fui reconhecida como destaque, e isso trouxe novos convites internacionais. Agora, junto com a gravadora, o foco é expandir ainda mais esse alcance, com muito trabalho, dedicação e o objetivo claro de levar minha música para o mundo”.

Próximos passos

A artista segue para compromissos fora do país, com destaque para o show no Festival de Rock Dominicano, em Santo Domingo, no dia 21 de junho, a participação e premiação no CD Gold Awards, em Rosário, no dia 18 de julho, além de uma apresentação especial em setembro no San Pedro Country Festival, em Las Amalias, na Argentina.

Encerrando o calendário, Soraya também está confirmada no Grammy Latino, em Las Vegas, no dia 13 de novembro, consolidando uma fase marcada por planejamento estratégico e projeção internacional.

Em outubro de 2025, Soraya Maya recebeu o convite para se tornar Diplomata Civil Humanitária pela Jethro International, cargo que aceitou com orgulho e entusiasmo. Essa forma de diplomacia se diferencia da tradicional por priorizar ação direta, assistência prática e engajamento voluntário em situações de crise, sempre pautada pelos princípios de neutralidade, imparcialidade e independência.

Como diplomata civil, ela atua tanto em comunidades locais quanto em debates globais, promovendo diálogo, paz e valores humanos, reforçando seu compromisso com o altruísmo e a transformação social.

Serviço: Para acompanhar a carreira de Soraya Maya e conferir seu mais recente single, “I Bumped Into You”, o público pode acessar as principais plataformas de streaming, incluindo Spotify, YouTube Music, Apple Music e Deezer. Além disso, a artista mantém presença ativa nas redes sociais, permitindo contato direto com fãs e atualizações sobre lançamentos e shows: Instagram (@sorayamayaoficial), TikTok (@sorayamayaoficial), YouTube (@sorayamayaoficial) e Spotify (Soraya Maya).

Por Amanda Ferreira

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