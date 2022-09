Ganhador do Ipê de Dança, espetáculo “No tempo da Pandemia” estreia hoje

Será realizado neste sábado (17), à partir das 19h30, a segunda montagem contemplada pelo Prêmio Ipê de Dança. Dessa vez será o espetáculo “No Tempo da Pandemia”, da coreógrafa Fabiana Andrade, administradora do grupo Tahul de danças árabes. O espetáculo retrata um pouco das adversidades enfrentadas pelas dançarinas na manutenção de suas atividades nos últimos anos.

O evento será aberto ao público. De acordo com Fabiana, o trabalho consiste em demonstrar a necessidade de se manter o corpo em movimento e como isso foi feito durante o período da pandemia. No caso do grupo Tahul, uma das soluções foi promover encontros virtuais entre alunas e professora para a prática da dança do ventre; posteriormente, os ensaios presenciais eram realizados sempre com o uso de máscaras e respeitando medidas de biossegurança. O espetáculo resultante dessas experiências promete ser o atestado da união e coesão dos membros do grupo.

O grupo Tahul se destaca ainda pelas aulas de percussão. O principal instrumento é o derbake, um tambor que é utilizado para manter a base rítmica das apresentações. Fabiana foi pioneira entre as mulheres que ensinavam a tocá-lo e priorizou, inicialmente, o público feminino entre seus alunos. Hoje, ela já conta com uma banda formada por homens, mulheres e crianças, que se apresentam nos mais variados espaços da cidade.

Sobre o Prêmio Ipê de Dança

O espetáculo deste sábado marca a estreia da montagem, que seguirá em temporada posteriormente, conforme a escolha da contemplada. Todos os vencedores do edital têm o prazo de até um ano para apresentarem seus projetos em novas datas e oferecerem a contrapartida estabelecida.

O 1º Prêmio Ipê de Dança previa a seleção de até quatro espetáculos, sendo dois deles com financiamento de R$ 50 mil e outros dois orçados em até R$ 30 mil, totalizando R$ 160 mil destinados ao segmento.

Serviço

A apresentação “No Tempo da Pandemia” será realizada na Rua Laguna, n.º 83, no Bairro Cabreúva. A entrada é gratuita e o início está programado para às 19h30.

Leia também: “Aquilo que nunca perdi” fala sobre a vida e obra de Alzira E