Ex-presidente do Operário é um dos nomes para ser interventor da FFMS

CBF indicou Estevão Petrallas, mas clubes não aceitaram a decisão

A Confederação Brasileira de Futebol indicou o ex-presidente do Operário, Estevão Petrallas como novo interventor da Federação de Futebol em Mato Grosso do Sul durante reunião nesta segunda-feira (27), mas clubes do Estado não aceitaram a decisão e uma nova conversar deve ser realizada ainda nesta semana.

Nesta segunda-feira (27), a justiça deu o prazo de 48 horas para a CBF nomear um interventor no esporte no Estado. Imbróglio começou após Operação “Cartão Vermelho”, realizada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na última semana em três cidades de Mato Grosso do Sul.

Nota que o jornal O Estado teve acesso mostra que a FFMS precisa indicar um novo sucessor em 48 horas. “Sendo passível de urgência e necessária intervenção da CBF junto à FFMS, nomeando um agente ou uma comissão para que, nos termos da lei, conduza o órgão como forma de dar continuidade às suas atividades administrativas e institucionais, sob pena de incontrolável, mas justificável clamor social pelas desportivas deste Estado, com prejuízo aos patrocinadores das competições e aos clubes, com o aumento da desconfiança e descrença num setor que gera renda e emprego, que é o maior esporte deste Estado, tal como do Brasil, que já foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro de 1977 e já auferiu tantos outros títulos na seara futebolística nacional”.

Clubes divergem sobre nome escolhido

Na tarde desta segunda-feira (27), foi realizada uma reunião entre os clubes para tratar sobre a atual situação da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul). O encontro contou com a presença de presidentes de todos os clubes de futebol do estado, que discutiram os desdobramentos da prisão do presidente da FFMS, Francisco Cezário.

Enquanto acontecia a reunião, a notícia de que Estevão Petrallas foi o escolhido como interventor pela CBF pegou a todos os dirigentes de surpresa. Gilmar Ribeiro, presidente da Portuguesa, manifestou sua insatisfação com a escolha da CBF.

“Fiquei surpreso, porque é a continuidade do que já estava. Temos bons nomes entre os presidentes dos clubes. Para ocupar a federação tem que ser ficha limpa e sangue novo. O Petrallas já faz parte da diretoria e a própria decisão do STJD diz que nenhum vice-presidente poderia assumir. Então, isso vai contra essa decisão.”

Por outro lado, Cel Nelson Antonio, presidente do Operário, apoiou o nome e reforçou que confia na capacidade do interventor de trazer credibilidade para a Federação.

“Eu acredito que o Petrallas é uma pessoa competente, capaz. Levou o Operário a dois estaduais. Sem dúvida nenhuma pode exercer essa função com muita tranquilidade. Em nome do Operário Futebol Clube, nós acatamos com a maior satisfação. Agora, logicamente, esse nome precisa ser levado aos outros clubes, precisa ser discutido para ter uma unidade de opiniões”.

Mesmo com a escolha do interventor, os clubes ressaltaram que escolherão um nome para a presidência da Federação, durante assembleia que será realizada na próxima sexta-feira (31), e que a escolha do interventor não altera a decisão dos clubes, haja vista que, conforme Cel Nelson Antônio, a “assembleia é soberana”.

“A assembleia, que acontece nesta sexta-feira, vem para chancelar ou não a decisão da CBF. Isso é uma oportunidade de mudar os rumos do futebol de MS. Essa reunião está dentro da legalidade, não faremos nada ilegal”.

Operação Cartão Vermelho

No último dia 21 de maio o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou a operação “Cartão Vermelho” em Campo Grande, com o objetivo de investigar um esquema de lavagem de dinheiro na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. A entidade, que recebe recursos tanto do Estado quanto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), está sob suspeita de desvio de verbas públicas.

Para ajudar nas investigações o Gaeco disponibilizou um número de WhatsApp para receber denúncias sobre o esquema de corrupção na FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Para quem desejar fazer uma denúncia sobre corrupção envolvendo a Operação Cartão Vermelho basta entrar em contato pelo telefone (67) 9 9825-0547.

Ainda nesta segunda-feira (27), em nota Francisco Cezário de Oliveira pediu afastamento das funções após ser preso. “Francisco permanece obediente ao ordenamento legal e determinações judiciais, enquanto aguarda providências estatuárias para seu formal licenciamento das funções de presidente da FFMS”.

