Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Fazendo as contas

Em termos de pesquisa eleitoral, a matemática não é propriamente uma ciência exata, já que a opinião do eleitor sofre mais influência da astrologia do que dos teoremas e nem sempre corresponde ao cálculo das operações aritméticas. Assim como na astrologia, segundo os especialistas, a personalidade depende mais do ascendente, da conjunção dos astros, etc., etc., etc., do que da data de nascimento. O resultado de uma pesquisa tem que levar em consideração diversos fatores e não apenas o percentual simples onde aparecem os candidatos confirme a preferência manifestada pelos eleitores.

Um dos aspectos da pesquisa que pode ser determinante para uma análise mais apurada é o número de indecisos. Por exemplo, em uma consulta onde 70% dos pesquisados não escolheram em quem votar e o líder aparece com 20%, significa que ele tem 20% dos 30% que já definiram quem votar, ou seja, num universo de 100.000 votos, ele tem 6.000 votos que, na verdade, são 6%. Na frieza dos números, é desanimador, mas, ao publicar que o candidato lidera a pesquisa, o efeito pode ser importante. É mais ou menos igual a quando você, com boletos na mão e pouco dinheiro no bolso, lê a previsão astrológica de que algo nos próximos meses sua vida financeira poderá mudar.

Dificuldades de Camila

Conseguindo provocar entusiasmo na militância, a deputada federal Camila Jara (PT), no entanto, tem mais dificuldades para se tornar candidata do que para realizar a campanha eleitoral. Lideranças importantes do partido continuam colocando pedais no seu caminho, que não deverá ser muito fácil até as convenções.

Efeito Claudinho

Os estragos causados pela Operação Tromper já estão sendo contabilizados pelos vereadores e a constatação mais desanimadora é de que ainda há muito por vir e como Claudinho Serra não dá sinais de que pretende renunciar, o prejuízo deverá ser dividido pelos 28 que tentarão a reeleição.

Fim da reeleição

Em junho deve ser votada a reforma política que, dentre outras coisas, propõe o fim da reeleição e o estabelecimento de mandato de 5 anos, que tem uma maioria entre os congressistas. A dúvida, pelo menos por enquanto, é se ela já vai valer para 2026 ou se somente a partir de 2030.

Candidata

A última data para que alguns dos interessados em concorrer na eleição deste ano possam se desincompatibilizar será na próxima semana e uma das primeiras a confirmar que deixará o cargo na secretaria de Educação é a ex-deputada Dione Hashioka que deverá concorrer à Prefeitura de Nova Andradina.

Futebol

A classe política já está se mobilizando pelo controle da Federação de Futebol, sendo que alguns ex-deputados já têm nomes para a disputa eleitoral que deverá acontecer nos próximos meses. Até mesmo gestões junto à direção da CBF estão sendo feitas, pois já é dada como certa a nomeação de um interventor.

Caravina

Dizem que o deputado Pedro Caravina, que está no PSDB, é um dos principais interlocutores do Legislativo junto ao governador Eduardo Riedel, com o Podemos, deve eleger a sua esposa prefeita de Bataguassu e tem sonhos maiores na Assembleia Legislativa. Por essas e outras, ele começa a ser visto como político em ascensão.

Meninos eu vi

O então deputado estadual Nelson Trad trouxe para os discursos no parlamento alguns dos termos em latim que usou nos tempos de advogado criminalista e seus pronunciamentos normalmente continham diversas citações no mais rebuscado latim. Num desses pronunciamentos, quando tecia críticas ao recém-eleito governo de Wilson Martins, ele acabou ouvindo do seu colega de parlamento João Leite Schmidt uma contestação.

– Compreendo sua revolta, mas ela pode ser explicada em bom latim como “jus esperniandi”

Frase

“Se for uma missão, eu assumo, arrumo e entrego a FFMS”

Alfredo Zamlutti Junior, vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: