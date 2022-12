Lavouras de soja de MS estão em pleno desenvolvimento

O Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado, traz informações referentes a última semana, que foi marcada por chuvas em praticamente todo o território sul-mato-grossense. O documento aponta que as áreas estão em pleno desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, variando de V1, marcado pela expansão das folhas unifolioladas; a R5, indicado pelo início do enchimento de grãos.

No cenário geral, as áreas apresentam bom índice de desenvolvimento, com 97% das lavouras em boas condições e 3% em estado regular. A avaliação considera o estádio fenológico, a ocorrência de insetos-praga, doenças, plantas invasoras e stand.

A expectativa inicial deste ciclo aponta para uma área de 3,8 milhões de hectares, com produtividade de 53 sacas/hectare e produção de 12,3 milhões de toneladas.

Dados econômicos: O preço médio disponível da soja entre 12 e 16 de dezembro, foi de R$ 167,93 e o preço futuro atingiu R$ 163,15. De acordo com dados da Corretora Granos, o volume de comercialização das safras 2021/2022 e 2022/2023 permanece em 94,60% e 20%, respectivamente.

Clima: Conforme o Sistema de Previsão Global, até 4 de janeiro de 2023, são esperadas chuvas significativas, com acumulados que podem ser superiores a 130 milímetros nas regiões centro-sul e leste do estado. Nas regiões oeste e norte, os acumulados não devem passar dos 30 mm.

