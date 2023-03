Ex-atacante do Corinthians, Finazzi é o novo técnico do Costa Rica

O time do Crec (Costa Rica Esporte Clube) anunciou, no início da tarde desta terça-feira (7), a contratação do novo comandante da equipe Alexandre Silveira Finazzi, 49, conhecido por jogar como atacante do Corinthians em 2007.

A estreia do novo treinador será diante do Comercial, no próximo sábado (11), no estádio Jacques da Luz (Morenão). Já classificado, o Crec faz ainda mais dois jogos pela fase de grupos antes do mata-mata.

Finazzi tem 49 anos e terá o quarto trabalho como treinador. Ele já passou por Itumbiara/GO, Goiânia/GO e Castanhal/PA. Seu último trabalho foi como auxiliar do Rio Branco/PR.

O ex-atacante do Timão entra no lugar de Rogério Henrique, que pediu demissão do comando da Cobra do Norte e agora volta a treinar a Patrocinense, time que tenta se livrar do rebaixamento no Campeonato Mineiro.

Problemas internos

O atacante do Costa Rica e artilheiro do Campeonato Sul-mato-grossense com 7 gols, Adriano Lopes foi demitido após agredir o companheiro de time no jogo contra o Operário no último final de semana.

Carreira

Finazzi fazia parte do time corintiano que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 2007. Apesar de ter feito 12 gols em 27 partidas, o atacante nunca mais atuou em um time grande.

Em 2013, aos 39 anos, marcou 30 gols em 36 jogos. Se aposentou no ano seguinte por causa de uma lesão no dedão do pé, aos 40 anos. Em 4 de fevereiro de 2020, foi anunciado como técnico do Goiânia. Acesse também: Plaenge lança Aztris, empreendimento que une arquitetura, natureza e bem-estar

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba