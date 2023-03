Atleta de MS conquista medalha no Gran Prix Del Mercosur

A sul-mato-grossense Lúcia Aguiar Pinheiro, 54 anos, segue fazendo história no atletismo master e conquistou mais um resultado expressivo na carreira ao participar no último final de semana do Grand Prix Mercosul de Atletismo Master, realizado na cidade de Concepción del Uruguay, localizada na província Entre Ríos, na Argentina, no período de 03 a 05 de março de 2023.

A atleta que faz parte da equipe da Abram – Associação Brasileira de Atletismo Master – disputou três provas na competição e conquistou medalha de bronze no revezamento 4x100m. “Foram provas de superação, mas conseguimos garantir a medalha de bronze no revezamento do Grand Prix Mercosul de Atletismo Master e colocar o Brasil no pódio”, comemorou Lúcia Aguiar.

“É uma honra poder representar a minha cidade, Campo Grande, o Estado de Mato Grosso do Sul e todos os brasileiros. Para mim é muito gratificante trazer essa medalha de bronze, essa conquista para a nossa cidade, estado e país. Para mim é incrível demais seguir pontuando e muito focada nos novos desafios”, afirma a sul-mato-grossense.

Lúcia Aguiar recebe bolsa atleta do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. “Essa foi mais uma grande oportunidade de representar o Brasil em um evento internacional de atletismo máster. Só tenho que agradecer a Deus por ter me abençoado grandemente”.

Sul-mato-grossenses

Assim como Lúcia Aguiar, a atleta sul-mato-grossense Maria Aparecida Barbosa Cesca, também participou da competição e foi destaque no Grand Prix Mercosul de Atletismo Master. Cida disputou cinco diferentes provas na categoria feminino máster e conquistou o pódio em quatro delas, com duas medalhas de prata e duas de bronze. O Grand Prix Mercosul de Atletismo Master contou com cerca de 250 atletas de diversos países, como Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

