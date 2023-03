Mulher abandona filha de 2 anos em casa com fogão ligado e vizinhos acionam socorro

Uma mulher ainda não identificada foi presa na tarde desta terça-feira (7), após o Corpo de Bombeiros encontrar uma criança abandonada em residência que estava pegando fogo, na Rua Tamanduateí, do Bairro Jardim Campo Nobre, região sul de Campo Grande.

Ao entrarem na casa, os militares perceberam que a fumaça que os vizinhos denunciaram como incêndio, na verdade, era uma panela que foi deixada no fogão ligado. Na casa havia uma criança sozinha.

A menina, de apenas dois anos, tinha um corte lacerante no maxilar e um dos dentes quebrados, os bombeiros então desconfiaram que além do abandono, ela estivesse sendo vítima de agressão física e acionaram a Polícia Militar.

Minutos depois a mãe da criança chegou ao local alcoolizada, começou a gritar e se jogar no chão tentando fugir dos policiais. “Estou sendo agredida”, berrava. Conforme vizinhos, ela seria usuária de drogas.

Segundo apurado pela reportagem, a menina foi encaminhada para Upa Universitária e passou por atendimento médico. Após receber alta, ela deve ficar sob tutela do Conselho Tutelar. Já a mãe, deve ser encaminhada ainda hoje à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Segundo uma vizinha que esteve no local, a mulher frequentemente vai para um boteco na região e deixa a menina sozinha. Hoje pela tarde ela percebeu uma fumaça densa saindo da casa e avistou a criança em meio a fumaceira, momento em que chamou o Corpo de Bombeiros.

“Fica ai direto abandonada, ela é usuária. Na hora eu quis arrebentar o portão e tirar as crianças de lá, a filha dela e uma outra menina da casa dos fundos que ficam aí jogadas, isso não devia acontecer”, disse a vizinha.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

