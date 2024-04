Operário vira sobre a Portuguesa e abre vantagem na briga pela final

Virada embaixo d’água e um passo considerável do Operário rumo à decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (31), pela rodada de ida da semifinal, o Galo visitou a Portuguesa, em Sidrolândia, e, depois de virar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, buscou o placar no segundo e marcou o gol da vitória por 3 a 2 nos acréscimos.

Kaique, Marcel e João Renato marcaram para o time da Capital, todos os três de cabeça. Dri e Alisson marcaram para a Lusa. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com o resultado fora de casa, um empate garante ao Operário o lugar na decisão, com a vantagem de decidir em casa contra Corumbaense ou Dourados AC. Já a Portuguesa precisa de uma vitória por dois gols de vantagem ou, pelo menos, uma vitória simples, por qualquer placar, para levar a disputa para os pênaltis.

Corumbaense x DAC

Neste sábado (30), pela rodada de ida da semifinal, o Corumbaense recebeu o DAC e a partida não saiu do 0 a 0, mantendo a disputa aberta e sem vantagem para nenhum dos lados. O jogo de volta acontece no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio Douradão.

Com informações FFMS

