Estão abertas as inscrições para a Corrida do Facho

A Corrida do Facho, tradicionalmente conhecida pela população campo-grandense, como a mais antiga e disputada prova de corrida, está com inscrições abertas. Realizada pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes), a competição acontece no dia 28, domingo, em comemoração ao aniversário de Campo Grande.

As inscrições serão limitadas a 12 equipes e podem participar entidades militares e civis, convidadas pela organização do evento. Os atletas inscritos devem ser nascidos até o ano de 2004, separados por sexo masculino e sexo feminino. A corrida no sexo masculino compreenderá 10 voltas e a corrida feminina será de 5 voltas.

A corrida acontece antes do desfile cívico. O percurso terá sua largada e chegada na Rua Treze de Maio, com a avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Fichas de inscrições

A ficha de inscrição masculina e feminina pode ser solicitada por meio do e-mail funespdoe@gmail.com , ou, através do telefone (67) 3314-3526. Para efetivar a inscrição a ficha deve ser entregue digitalizada de forma presencial, na Funesp, sito a rua Paulo Machado, 663, bairro Santa Fé, até o dia 19 (sexta-feira).

As fichas de inscrição somente terão validade se forem carimbadas e assinadas por um funcionário da Fundação de Esportes, que trabalhe na organização da Corrida do Facho. Não serão aceitas inscrições manuscritas, via fax ou por e-mail. Será permitida a substituição de, no máximo, 5 atletas no masculino e duas atletas no feminino, até o dia 22 de agosto de 2022.

A competição, que não acontece há dois anos em virtude da pandemia de Covid-19, premiou em 2019 os atletas da Acorp MS no masculino e no feminino a vitória ficou com a equipe Fartlek.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

