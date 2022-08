CONFIRA: Detran-MS divulga lista de condutores com habilitação suspensa ou cassada

Foi publicado hoje (3) na edição suplementar do DOE (Diário Oficial do Estado) uma relação com diversos condutores em Mato Grosso do Sul, que terão suas carteiras suspensas ou cassadas a partir de hoje. Em média serão suspensas cerca de 1 mil carteiras, por até 12 meses e uma média de 80 habilitações serão cassadas aqui no Estado.

A divulgação dos nomes pelo Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito em Mato Grosso do Sul) e as infrações realizadas durante a utilização da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estão disponíveis na edição desta quarta-feira.

Atualmente, de acordo com o Departamento, 80 mil processos administrativos estão em andamento com algum tipo de penalização ao condutor. Sendo desse total, 40 mil processos já passaram pela tramitação e está na fase de penalização do condutor. Maioria dos processos, cerca de 90% são dos casos de suspensão da habilitação.

Processo – Em entrevista ao Portal O Estado Online, a diretora de Habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab explica que a infração acontece de duas formas: penalização por somatória de pontos e especificamente por determinada prática infracional.

“As pessoas acham que só vão ter uma carteira suspensa se atingir, 20, 30 ou 40 pontos. A embriagues por exemplo, é uma infração que ela sozinha já prevê a penalidade. Assim como da velocidade, que é desconhecida pela população, se você passar em velocidade superior a 50%, e que é infração gravíssima de 7 pontos, gera suspensão de 2 a 8 meses”, explica.

No caso da suspensão, depois de tramitado todo o processo, o condutor fica um período sem poder dirigir. Em seguida é realizado um curso de reciclagem que pode ser a distância. “Se ele for aprovado e cumprindo esse prazo, ele retorna a dirigir novamente e a restrição é retirada”, diz.

Já a cassação é uma penalidade mais grave, no caso de reincidente na infração de embriagues em 12 meses, por exemplo, a habilitação é cassada. “Ao final do processo ele perde o direito de dirigir, e tem que aguardar 2 anos sem poder dirigir. Após esse período o condutor precisa reiniciar o processo de habilitação e fazer os exames na categoria que ele tem”, esclarece.

