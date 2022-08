ELEIÇÕES 2022- Eventos e vendas de imóveis são liberados pelo TRE

O TRE MS (Tribunal Regional Eleitoral), liberou aos candidatos que concorrerão ao pleito de 2022 realização de eventos e vendas de bens e serviços com o intuito de arrecadação de dinheiro para auxiliá-los nas despesas com o pleito conforme as regras previstas em resoluções do TRE.

Os partidos irão dividir o fundo partidário eleitoral, mas os interessados podem organizar eventos que serão fiscalizados por juízes eleitorais.

Dentre as regras apresentadas os eventos devem apresentar prestação de contas, ter um número de whatsaap que receba e responda mensagens, que seja avisado com antecedência de no mínimo cinco dias e caso seja necessário uso de força policial também seja solicitada e registrada.

Os eventos virtuais também deverão ser registrados na justiça eleitoral e qualquer forma de evento presencial ou virtual, sendo ou não comunicados os juízes eleitorais poderão fiscalizar.